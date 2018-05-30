На Балтийском флоте планируется кардинальная модернизации всей учебно-материальной базы соединений и частей

Это позволит вывести на новый, более высокий уровень процесс боевой подготовки на кораблях и воинских частях объединения.

Результаты профессиональной подготовки по итогам учебного года на Балтийском флоте стали одним из главных критериев перспектив служебного роста офицеров. Другими словами, сегодня быть профессионалом на флоте –— это престижно, это почётно, это перспективно, это выгодно в материальном и социальном плане.

С целью качественного повышения профессионального уровня военнослужащих всех категорий на Балтийском флоте проводится работа по реформированию и модернизации всей учебно-материальной базы соединений и частей, которая в настоящее время состоит из отдельных оборудованных помещений и расположенных в них тренажеров.

Но, как считает начальник управления боевой подготовки объединения капитан 1 ранга Валерий Хорун, необходимо в ближайшей или среднесрочной перспективе создать на Балтийском флоте учебный центр, оснащённый многофункциональными тренажёрными комплексами, позволяющими отрабатывать действия личного состава, боевых расчётов и экипажей по элементам курсовых задач, вопросам управления кораблём, решению тактических задач и боевому применению оружия и использованию технических средств в различных условиях обстановки.

Кроме того, круглогодичная напряжённая боевая подготовка сил (войск) флота в море, в воздухе и на береговых полигонах, в том числе и в ходе несения боевого дежурства и боевой службы в операционной зоне флота и в удалённых районах Мирового океана создаёт все условия для формирования настоящих офицеров-профессионалов по вопросам морской, воздушной и полевой выучки.

Эффективным направлением работы по повышению профессионального мастерства является и участие военнослужащих Балтийского флота в традиционных ежегодных состязаниях на приз главнокомандующего Военно-Морским Флотом и в ряде конкурсов, таких как, например «Лучший вахтенный офицер ВМФ», «Кубок Моря», «Балтийское Дерби», «Танковый биатлон», «Ключи от неба», «Снайперский рубеж» и других, что в условиях максимально приближенных к боевым, обеспечивает совершенствование уровня профессиональной подготовки всех категорий личного состава, создаёт дух соперничества, ведущий к достижению максимально возможных результатов в применении оружия и использовании технических средств.

При этом в ходе состязаний и конкурсов, в период подведения итогов между участниками проводится активный взаимообмен опытом боевой учёбы, который даёт уникальную возможность силам (войскам) без лишних материальных и временных затрат использовать в своей повседневной боевой учёбе уже апробированные на практике на других флотах и военных округах наиболее оптимальные и эффективные методы обучения и слаживания личного состава подразделений, кораблей, лётных экипажей, тактических групп и соединений.