Учебно-материальная база Приамурского объединении ВВО готова к летней учебе

В частности, на полигонах установлены новые мишени, имитирующие бронированные машины террористов и пикапы с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.

Инженерно-саперными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края , проведен комплекс работ по подготовке полигонного оборудования в летнем периоде обучения.

Изготовлено более 7 тысяч мишеней различного типа, имитирующих командные пункты, бронированную технику, артиллерийские орудия, групповые и одиночные цели.

Кроме того, на полигонах установлены новые мишени, имитирующие бронированные машины террористов и пикапы с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.

Установка новых мишеней обусловлено отработкой новых упражнений, разработанных на основе современных военных конфликтов.

В летнем периоде обучения на полигонах Приамурского общевойскового объединения спланировано проведение более десятка крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, войск ПВО и связи, артиллерии и разведки.