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Учебно-материальная база Приамурского объединении ВВО готова к летней учебе
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Учебно-материальная база Приамурского объединении ВВО готова к летней учебе 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, на полигонах установлены новые мишени, имитирующие бронированные машины террористов и пикапы с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.
Инженерно-саперными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, проведен комплекс работ по подготовке полигонного оборудования в летнем периоде обучения.
Изготовлено более 7 тысяч мишеней различного типа, имитирующих командные пункты, бронированную технику, артиллерийские орудия, групповые и одиночные цели.
Кроме того, на полигонах установлены новые мишени, имитирующие бронированные машины террористов и пикапы с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.
Установка новых мишеней обусловлено отработкой новых упражнений, разработанных на основе современных военных конфликтов.
В летнем периоде обучения на полигонах Приамурского общевойскового объединения спланировано проведение более десятка крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, войск ПВО и связи, артиллерии и разведки.
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