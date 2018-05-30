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В Британии испытали аналог российского «Панциря С1»
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В Британии испытали аналог российского «Панциря С1» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Британская система ПВО Land Ceptor, которая является аналогом российской системы «Панцирь С1», провела первые успешные испытания, сообщает производитель оружия для армии Британии MBDA.
Первые испытания прошли на шведском испытательном полигоне на Балтийском море. Видео испытаний продемонстрировали 28 мая, однако когда они состоялись, не уточняется, сообщает The War Zone.
Уильямсон заявил, что «жизненно важно, чтобы британские Вооруженные силы имели возможность держать Британию в безопасности». По его словам, Land Ceptor «станет грозным барьером на поле боя, защищая войска от ударов и самолетов противника».
Издание утверждает, что проведение испытаний на Балтике показывает растущую потребность Великобритании в размещении Land Ceptor недалеко от Британских островов. А Прибалтика, считает War Zone, вероятно, станет очагом напряженности в возможном конфликте с Россией.
Кроме того, добавляет издание, вполне вероятно размещение Land Ceptor в Эстонии, Латвии или Литве.
Система ПВО Land Ceptor рассчитана на обнаружение, отслеживание и перехват целей в диапазоне от 1 до 25 километров — похожие характеристики у российского ЗРПК «Панцирь С1».
СМИ также сообщили, что ВМС Великобритании официально приняли на вооружение новую корабельную систему ПВО Sea Ceptor.
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