Жить со смыслом — значит летать: история Героя России Игоря Матковского

Став военным летчиком, Игорь Матковский продолжил дело отца. За годы службы он не только не подвел его, но и внес достойный личный вклад в развитие палубной авиации, воспитание молодой смены пилотов, а еще — в победу над террористами в Сирии

Его отец, полковник Феоктист Матковский, в начале 1970-х годов возглавлял группу летчиков, которые осваивали палубный штурмовик Як-36М — прототип первого в СССР серийного самолета вертикального взлета и посадки легендарного Як-38. Известно, что наряду с романтикой труд летчика сопряжен с опасностью, с постоянным риском. «Обратную сторону» летной работы Игорь Матковский тоже осознал еще в юности. Когда ему было 16 лет, случилась трагедия: во время тренировочных полетов на МиГ-21У его отец погиб…

Вопреки маминым уговорам, Игорь Матковский поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, пишет еженедельник «Звезда». Еще первокурсником он совершил свой первый самостоятельный полет — на самолете Л-29. А на старших курсах к ним в училище приехал легендарный летчик Тимур Апакидзе, отбиравший лучших курсантов в будущие «палубники».

«Меня за морскую авиацию агитировать не надо было: я сам туда стремился, — говорит полковник Игорь Матковский. — Первую посадку на корабль я совершил в августе 1998 года, а с тех пор их на моем счету — уже без малого две с половиной сотни».

За плечами Героя России Игоря Матковского уже семь дальних походов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», подготовка молодых летчиков к полетам с палубы корабля, работа в отдаленных районах Мирового океана.

Две последние боевые службы «Адмирала Кузнецова» с авиагруппой на борту проходили в сложной обстановке в Средиземном море. В 2013-2014 годах летчики несли боевое дежурство, осуществляли противовоздушную оборону оперативного соединения ВМФ России , действующего там на постоянной основе. А дальний поход с октября 2016 по февраль 2017 года и вовсе выдался по-настоящему боевым. Тогда корабельная авианосная группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» покинула Заполярье и взяла курс на Средиземное море.

Прибыв к его восточным берегам, группа вместе с кораблями Черноморского флота, судами обеспечения и более чем четырьмя десятками летательных аппаратов корабельной авиации приступила к операции по ликвидации террористов в Сирии. Пилоты решали конкретные боевые задачи — с нанесением ударов по наземным объектам, вылетами непосредственно с корабля. Такое предметное применение флотской авиации оказалось первым за всю историю ВМФ России.

Нельзя не заметить, что работа летчиков в том походе, помимо реального риска, сопутствующего выполнению боевых задач, проходила еще и в сложных гидрометеорологических условиях.

Задачи, которые решали авиаторы Северного флота, отличались от тех, что им приходилось выполнять в пункте базирования, принципиально. Летчики-североморцы выполнили свыше четырех сотен боевых вылетов, поразили, метко нанося удары по объектам террористов, более полутора тысяч целей. Это помогло сирийским правительственным войскам выполнить свои задачи по очистке территории страны от бандитов.

Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев , «в условиях боевых действий против террористов вся корабельная авианосная группа продемонстрировала сплоченность, целеустремленность, мужество и верность Андреевскому флагу».

Тем походом на просторах Мирового океана североморцы внесли свою лепту в дело защиты государственных интересов России. По его итогам ряд военнослужащих были отмечены государственными наградами. В их числе — замкомандующего армией ВВС и ПВО по авиации полковник Игорь Матковский. В начале 2018 года он был удостоен второго ордена Мужества.