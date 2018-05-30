Танки Т-80БВМ заменили Т-72 в танковом батальоне Северного флота

Возможности модернизированных танков Т-80БВМ значительно расширены, они хорошо подходят под климатические условия заполярья.

Танковый батальон Печенгской мотострелковой бригады начал получать современные Т-80БВМ. Об этом сообщил заместитель начальника Автомобильной и бронетанковой службы Северного флота подполковник Алексей Савельев сообщил газете «На страже Заполярья».

Т-80БВМ — российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО «Омсктрансмаш» . Модернизация включает установку прицела-наводчика «Сосна-У». На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя.

Контракт на модернизацию танка был подписан в августе прошлого года на форуме «Армия-2017».