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В России запустят в небо «внедорожник»
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В России запустят в небо «внедорожник» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Фонд перспективных исследований и компания «ПромСервис» подготовили аванпроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой (ССКВП). Первый полет демонстратора машины намечен на 2022 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Фонда. Интерес к разработке проявляют Минобороны и МЧС
Самолет сможет производить взлет и посадку на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.
"В аппарате применена схема активного обдува несущих поверхностей с помощью десяти распределенных по передней кромке крыла воздушных винтов с электроприводом. Дальность полета составит 1 000 километров при скорости в 250 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов. Пилотирование самолета может осуществляться как оператором, так и в автономном режиме, при этом оператору не требуются специальные летные навыки", — рассказали специалисты.
Также в 2022 году планируется провести испытания циклолета. Над этой машиной работает Фонд и компания «Флэш-M». Главным преимуществом циклолета перед вертолетом станут лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.
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