В России запустят в небо «внедорожник»

Самолет сможет производить взлет и посадку на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

"В аппарате применена схема активного обдува несущих поверхностей с помощью десяти распределенных по передней кромке крыла воздушных винтов с электроприводом. Дальность полета составит 1 000 километров при скорости в 250 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов. Пилотирование самолета может осуществляться как оператором, так и в автономном режиме, при этом оператору не требуются специальные летные навыки", — рассказали специалисты.

Также в 2022 году планируется провести испытания циклолета. Над этой машиной работает Фонд и компания «Флэш-M». Главным преимуществом циклолета перед вертолетом станут лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.