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Ученые ЦАГИ провели испытания перспективного двухфюзеляжного самолета
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Ученые ЦАГИ провели испытания перспективного двухфюзеляжного самолета 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском провели очередной этап испытаний перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолета, сообщается на сайте института.
Объектом испытаний на этот раз стала модель самолета с взлетно-посадочной механизацией крыла в виде щитков со скользящей осью. Были рассмотрены два варианта щитков — с прямой и пилообразной задней кромкой.
«Эксперименты проводились в малой дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ на режимах взлета и посадки при скорости воздушного потока до 50 м/с. Ученые выявили благоприятный эффект при использовании щитков с пилообразной задней кромкой, проявляющийся в снижении аэродинамического сопротивления модели на режимах взлета и посадки», — говорится в сообщении.
Специалисты изучили особенности обтекания модели перспективного двухфюзеляжного самолета и сопоставили их с типичными характеристиками однофюзеляжного воздушного судна. В результате двухфюзеляжная схема имеет довольно высокое аэродинамическое совершенство. Кроме того, была определена эффективность органов управления (рулей высоты и направления) летательного аппарата этого типа. На основании полученных данных разрабатывается банк аэродинамических характеристик для формирования системы управления самолетом.
Следующий этап исследований запланировали на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.
Перспективный двухфюзеляжный самолет будет перевозить различные грузы до 40 тонн, в том числе негабаритные — на специальном пилоне под крылом. Также такие воздушные суда могут применяться в качестве носителей космических аппаратов. Проект разработан в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 годы».
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