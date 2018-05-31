Модель двухфюзеляжного самолета испытали в России

Испытания проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду.

Тесты проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду. Продувочные испытания осуществлялись во взлетной и посадочной конфигурациях.

Следующие испытания запланированы на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.

Проект перспективного двухфюзеляжного самолета существует в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 годов».