Модель двухфюзеляжного самолета испытали в России 

Испытания проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду.
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского провели испытания модели среднего транспортного двухфюзеляжного самолета, говорится на сайте учреждения.
Тесты проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду. Продувочные испытания осуществлялись во взлетной и посадочной конфигурациях.
Следующие испытания запланированы на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.
Проект перспективного двухфюзеляжного самолета существует в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 годов».