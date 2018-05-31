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Модель двухфюзеляжного самолета испытали в России
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Модель двухфюзеляжного самолета испытали в России 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Чердак
Испытания проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду.
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского провели испытания модели среднего транспортного двухфюзеляжного самолета, говорится на сайте учреждения.
Тесты проводились в аэродинамической трубе при скорости воздушного потока до 50 метров в секунду. Продувочные испытания осуществлялись во взлетной и посадочной конфигурациях.
Следующие испытания запланированы на начало 2019 года. Аэродинамики института испытают адаптивную механизацию крыла.
Проект перспективного двухфюзеляжного самолета существует в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 годов».
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