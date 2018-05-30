На форуме «Армия-2018» представят новейший Ми-28НМ «Ночной охотник»

В рамках форума «Армия-2018» пройдет презентация ударного вертолета Ми-28НМ.

На форуме «Армия-2018» будет представлен ударный вертолет Ми-28НМ, возможности которого значительно расширены в сравнении с предшественником, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Создание вертолета Ми-28НМ началось в 2009 году. Он отличается от Ми-28Н инновационной нашлемной системой целеуказания и индикации.

Кроме того, вертолет оснащен радиолокационной станцией Н025, которая позволяет вести круговой обзор, новой системой РЭБ.

Основное предназначение вертолета — уничтожение днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.