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На форуме «Армия-2018» представят новейший Ми-28НМ «Ночной охотник»
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Задержан помощник Лукашенко

На форуме «Армия-2018» представят новейший Ми-28НМ «Ночной охотник» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках форума «Армия-2018» пройдет презентация ударного вертолета Ми-28НМ.
На форуме «Армия-2018» будет представлен ударный вертолет Ми-28НМ, возможности которого значительно расширены в сравнении с предшественником, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Создание вертолета Ми-28НМ началось в 2009 году. Он отличается от Ми-28Н инновационной нашлемной системой целеуказания и индикации.
Кроме того, вертолет оснащен радиолокационной станцией Н025, которая позволяет вести круговой обзор, новой системой РЭБ.
Основное предназначение вертолета — уничтожение днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.
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