Вертолет Ми-28НМ представят на форуме «Армия-2018»

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На вооружение этот вертолет должен поступить в конце 2018 года.

Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от своего прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Летательный аппарат оснащен новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника. Модернизированный вариант отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины. Кроме того, Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.