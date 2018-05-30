В Казани спустя на воду пограничный корабль проекта «Океан»

Церемония спуска на воду пограничного сторожевого корабля проекта «Петропавловск-Камчатский» пройдет 1 июня на АО «Зеленодольский завод им. Горького», сообщается на сайте предприятия.

Сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» — первое в новейшей истории судно, спроектированное полностью по требованиям морских пограничников. Корабль обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в спасательных операциях. По техническим характеристикам (скорость — 21 узел, ледовый класс, дальность плавания — до 12 тыс. миль, автономность — 60 суток) «Океан» не имеет аналогов.