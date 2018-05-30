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В Казани спустя на воду пограничный корабль проекта «Океан»
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В Казани спустя на воду пограничный корабль проекта «Океан» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Церемония спуска на воду пограничного сторожевого корабля проекта «Петропавловск-Камчатский» пройдет 1 июня на АО «Зеленодольский завод им. Горького», сообщается на сайте предприятия.
Сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» — первое в новейшей истории судно, спроектированное полностью по требованиям морских пограничников. Корабль обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в спасательных операциях. По техническим характеристикам (скорость — 21 узел, ледовый класс, дальность плавания — до 12 тыс. миль, автономность — 60 суток) «Океан» не имеет аналогов.
Корабль будет использоваться для охраны экономической зоны России, а также в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению экипажей и пассажиров, терпящих бедствие.
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