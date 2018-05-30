Honda представила новый самолет HondaJet Elite

Компания Honda Aircraft Company продемонстрировала модернизированный вариант самолета под названием HondaJet Elite, который предлагает увеличенную производительность, большую дальность и улучшенный, более комфортный интерьер. Отмечается, самым впечатляющим в новой модели стало то, что Elite сможет летать на 396 километров дальше своего предшественника (общая дальность 2 661 км).

Honda усовершенствовала самолет таким образом, чтобы уменьшить количество шума в кабине во время полета, а также значительно повысить удобство пассажиров. Другие изменения включили дополнительные функции, позволяющие более эффективно планировать полеты, а также системы автоматической стабилизации и защиты, которые повышают безопасность в воздухе.

Помимо этого, новый HondaJet Elite теперь получил лучшую топливную экономичность, скорость и дальность. Отмечается, компания представила модель на выставке EBACE (European Business Aviation Convention and Exhibition) с 28 мая по 31 мая в Женеве, Швейцария

«HondaJet Elite представляет неизменную приверженность Honda Aircraft к производительности, эффективности и окружающей среде, создавая новую ценность в деловой авиации», — заявил президент и главный исполнительный директор Honda Aircraft. «Благодаря инновациям, дизайну и технике наш новый самолет имеет несколько улучшений производительности и комфорта, которые еще раз установили новый стандарт в авиации. Мы рады поделиться новейшим технологическим подходом Honda Aircraft с миром в EBACE».

Самолет доступен клиентам с другой отделкой экстерьера (несколько новых оттенков), а также дополнительной аудиосистемой Bongiovi, двухцветными кожаными сидениями и камбузом с кофеваркой.