Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота вышли в море для участия в международном учении «Баренц-2018»

Основные цели учения — отработка совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Сегодня силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота направились в заданный район Баренцева моря для участия в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2018».

Основные цели учения — отработка совместных действий при поиске и спасании терпящих бедствие на море людей, предотвращение загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

Северный флот на учении будут представлять новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательное буксирное судно «СБ-523», самолет Ил-38 и вертолет Ми-8.

От российской стороны в международном учении также примут участие силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации », «Росморпорта», «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» и пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

С норвежской стороны в учении задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства «AVINOR».

В этом году общее руководство учением будет осуществлять норвежская сторона. Походный штаб учения российской стороны будет находиться на многофункциональном судне тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус».

Впервые силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота будут участвовать в отработке эпизода по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

«Баренц» — это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как российская сторона, так и норвежская.

В прошлом году в учении «Баренц», руководство которым осуществляла российская сторона, от Северного флота участвовали спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27.