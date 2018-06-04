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Эсминец «Адмирал Ушаков» принял участие учениях в Баренцевом море
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Эсминец «Адмирал Ушаков» принял участие учениях в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время стрельб в Баренцевом море корабельная артиллерия уничтожила воздушные цели.
Эсминец «Адмирал Ушаков» принял участие в учениях в Баренцевом море. Зенитная артиллерия эсминца уничтожила воздушные цели. Носовая и кормовая артиллерийские установки АК-130 создали вокруг эсминца стену огня, дополнительную защиту кораблю обеспечили шестиствольные установки АК-630.
Ранее американское издание National Interest назвало российскую 130-миллиметровую корабельную автоматическую пушку АК-130 одним из лучших современных образцов артиллерийского вооружения. Орудие способно выпускать в минуту до 80 130-миллиметровых снарядов. Разработка орудия началась в 50-е годы прошлого века, в 1985 году оно было принято на вооружение.
Также «Адмирал Ушаков» в ходе учений «уничтожил» вражескую подводную лодку.
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