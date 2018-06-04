Эсминец «Адмирал Ушаков» принял участие учениях в Баренцевом море

Во время стрельб в Баренцевом море корабельная артиллерия уничтожила воздушные цели.

Эсминец «Адмирал Ушаков» принял участие в учениях в Баренцевом море. Зенитная артиллерия эсминца уничтожила воздушные цели. Носовая и кормовая артиллерийские установки АК-130 создали вокруг эсминца стену огня, дополнительную защиту кораблю обеспечили шестиствольные установки АК-630.

Ранее американское издание National Interest назвало российскую 130-миллиметровую корабельную автоматическую пушку АК-130 одним из лучших современных образцов артиллерийского вооружения. Орудие способно выпускать в минуту до 80 130-миллиметровых снарядов. Разработка орудия началась в 50-е годы прошлого века, в 1985 году оно было принято на вооружение.

Также «Адмирал Ушаков» в ходе учений «уничтожил» вражескую подводную лодку.