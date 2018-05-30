Война будущего:США и Россия меряются климатическим оружием

От копья с каменным наконечником и лука со стрелами человечество шагнуло к огнестрельному, а затем и ядерному оружию, эволюционировав, так сказать, в методах и средствах уничтожения друг друга. На планете Земля накопились такие арсеналы вооружений, что войны можно вести непрерывно в мировом масштабе. И процесс разработки и создания нового оружия продолжается — подготовка к войнам будущего идет полным ходом.

Что раньше делал мужик, когда грянул гром? Правильно — крестился. Только сейчас взывать к небесным силам зачастую бесполезно — еще в 1950-х годах ученым стало ясно, что за счет переохлаждения облаков можно вызывать выпадение осадков. И когда, скажем, в Москве «разгоняют облака», на следующий день Подмосковье и соседние области заливают проливные дожди. Тут сколько не осеняй себя крестным знамением, а хляби небесные разверзнутся по воле человеческой.

Использовать погодные катаклизмы в военных целях люди мечтали всегда и изрядно продвинулись в изучении климатического оружия. Еще во время Вьетнамской войны американские военные проверили его на практике, когда в рамках операции «Popeye» (по имени мультипликационного моряка) с 1967 по 1972 год распылили над джунглями 5400 тонн иодида серебра и иодида свинца. В результате было зафиксировано троекратное увеличение осадков, а сезон дождей в верховье Меконга увеличился с 30 до 45 дней. Можно предположить, что и наводнение 1971 года, в буквальном смысле слова смывшее 10 процентов территории Вьетнама , в том числе знаменитую «тропу Хо Ши Мина», было вызвано именно климатическими опытами американцев.

В последующем в США проходили исследования в рамках проекта «Stormfury» по управлению ураганами и тайфунами, особый интерес к которым проявлял и Пентагон . И вроде бы даже удалось «перенацелить» в 1969 году ураган от берегов Штатов на Панаму, но этому нет достоверных подтверждений, да и сама программа была свернута в начале 1980-х годов.

В Советском Союзе была своя программа исследований влияния на поведение ветров, которая проводилась совместно с расположенной в подбрюшье США Кубой . Несмотря на международный договор о запрещении любого климатического оружия от 1977 года, эти разработки не прекратились и проводились «в мирных целях», но до логического финала так и не были доведены. Энергетическую установку, способную нагревать тысячи километров воздушного пространства, создать тогда не удалось чисто практически.

Уже совместно с Францией Советский Союз проводил эксперимент «Араке», во время которого производились залпы электронами вдоль силовых линий магнитного поля Земли, резонанс от которых фиксировался на станции в Архангельской области . В результате был создан передатчик инфранизких частот, получивший название «Русский дятел», способный при помощи увеличивающего передатчика прервать связь на всей планете в диапазоне от 3 до 30 мегагерц. Свое название он получил из-за того, что импульсы передавались с интервалом в одну десятую секунды, в результате чего в радиоприемниках звучал пульсирующий стук. Энергия «дятла» при этом полностью дублировала ритмы работы мозга человека, поэтому предполагалось, что посылая электромагнитные волны в США можно влиять на психологическое состояние людей. Вашингтон тогда в ответ построил ряд башен по проекту GWEN для трансляции волн низкой частоты в целях самообороны (сейчас они используются для подземной военной связи Пентагона).

В 1981 году была введена в эксплуатацию исследовательская установка «Сура» ( г. Васильсурск Нижегородская область ), разработанная Институтом тепловых процессов. Комплекс предназначался для изучения взаимосвязи возмущений ионосферы с процессами, происходящими в атмосфере Земли. «Военная составляющая» отрабатывала нарушение локации и радиосвязи потенциального противника. Сформированные «Сурой» сгустки плазмы в ионосфере полностью заглушали американские системы дальнего обнаружения запуска ракет. Сейчас эта установка, по крайней мере официально, не используется из-за побочных эффектов — изменений в атмосфере.

США ответили строительством комплекса HAARP на Аляске , антенны которого якобы способны формировать в атмосфере сгустки энергии и перемещать их в любую точку Земли, вызывая наводнения, тайфуны, ураганы, сильную жару и прочие бедствия. Станцию одно время законсервировали, но в конце 2017 года работы по изучению ионосферы были возобновлены с особой активностью, при этом «научные разработки в мирных целях» почему-то финансируются именно Пентагоном.

Так что, несмотря на запреты использования любых видов климатического оружия на Земле, они существуют и могут найти применение в случае глобальных вооруженных конфликтов — не посылая в бой солдат на территорию противника можно разрушить его инфраструктуру за счет искусственных природных катаклизмов.

Боевыми дронами в небе уже никого не удивишь, все большее распространение беспилотники получают и на земле, причем, не только как средства разминирования и разведки, а уже и боевого наступательного применения. Так что перспектива идущих в атаку танков-роботов, при поддержке роботизированных стальных солдат не так уж и далека. Активно идет развитие беспилотников и для флота, как надводных, так и подводных. Одной из боевых задач, успешно освоенных дистанционно управляемыми катерами, стало патрулирование мест базирования кораблей и борьба с диверсантами и террористами, применяющими порой начиненные взрывчаткой плавсредства.

Аналог современных морских беспилотников был разработан в Советском Союзе еще в 1930-е годы, тогда же появился радиоуправляемый торпедный катер Г-5, который наводился с специально оборудованного гидросамолета МБР-2ВУ. Уже в 1965 году был создан радиоуправляемый спасательный катер проекта 347А «Фрегат», который сбрасывался на воду с самолета Ту-16С и по его командам подходил к терпящим бедствие. Существовали у нас и другие разработки в этой области, однако сегодня лидерство в создании морских беспилотников принадлежит израильской фирме «Рафаэль», которая относительно недавно создала катер «Protector» (Защитник). Он имеет несколько режимов работы, переключаемых в зависимости от изменения обстановки, катером можно управлять по радио с корабля, вертолета или наземного командного пункта. Ряд команд «Protector» способен выполнять в автоматическом режиме, используя инерциальную и спутниковую навигационные системы. В случае потери управляющего сигнала катер сам возвращается на базу. Оборудование системы «Toplight» на его борту включает видеокамеру способную «видеть» при ограниченной видимости, тепловизионную камеру и лазерный дальномер. Вооружение «Protector» состоит из дистанционно управляемого модуля, который может быть вооружен как 7,62 или 12,7 пулеметами, так и 40-мм автоматическим гранатометом. Дизельная установка обеспечивает катеру скорость в 50 морских узлов (92,6 км/ч).

В том же Израиле с 2006 года выпускают дистанционно управляемый катер «Silver Marlin» — длиной в 10,6 метров с двумя 315-сильными дизельными двигателями. В зависимости от установленного оборудования, он может выполнять патрульные, антитеррористические, противоминные, поисково спасательные задачи. В США разработан беспилотный катер «Spartan Scout» модификациями длиной в 7 и в 11 метров. Швеция создала 4-метровый катер «Piraya», особенность которого еще и в том, что один оператор может управлять сразу несколькими этими маленькими боевыми кораблями с пулеметами на борту. Американцы, со своей гигантоманией, в 2016 году начали испытывать беспилотный катер «Si Hunter» длиной в 40 метров и водоизмещением 145 тонн, который построен по схеме тримарана — с центральным корпусом и двумя боковыми поплавками. Предназначение этого «гиганта» в линейке прочих беспилотников (скорость хода 27 морских узлов с дальностью плавания до 10 000 морских миль) состоит в поиске и уничтожении дизель-электрических подводных лодок.

Россия тоже не стоит на месте, но сохраняя концепцию в первую очередь развития атомного подводного флота, и беспилотники тоже производит подводные. Например, на достаточно старой АПЛ «Подмосковье» после модернизации появился отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса специально для роботизированных комплексов — беспилотных мини-подлодок. А в 50-м «секретном» цехе северодвинского судостроительного завода «Севмаш» еще несколько лет назад была заложена первая лодка из серии АПЛ пятого поколения. Предполагается, что новые подлодки получат более широкие возможности применения как традиционных вооружений — торпед, крылатых и баллистических ракет, так и мини-подлодок, которые будут выполнять самостоятельные задачи, получив команду с лодки или воздушного пункта управления.

Тестирование таких мини-лодок без экипажа на борту идет в России с 2008 года. Известно, что испытания проходили на Севере и в Тихом океане, в районе Курил. Цель такого атомного беспилотника может быть любой — авианосная эскадра, база стратегических авианосцев. Обнаружить его практически невозможно из-за малогабаритности и малошумности при движении под водой. Мини-подлодка может произвести пуск боезаряда или сама стать своеобразной торпедой.

Еще одна уникальная российская разработка с атомным двигателем и ядерным боезапасом «Скиф» — это, скорее, даже не подводная лодка, а ракета. В любом случае на ее борту нет людей, управление производится на удаленном доступе. В то же время она может менять место своей дислокации еще до боевого применения. Даже если потенциальный противник засечет район установки «Скифов» с российской подводной лодки, аппараты могут переместиться на значительное расстояние и лишь потом залечь на дно. При этом на первом этапе сами подводные ракеты издают шум, имитирующий работу энергетической установки подлодки, чтобы сбить неприятеля с толку и дать возможность субмарине уйти из района. А потом становятся бесшумными и занимают никому не известную позицию. Стартовать из глубины «Скифы» могут в любом месте — в непосредственной близости от цели, что практически исключает возможность их уничтожения.

Разрабатываются сейчас в России и глайдеры — автономные планирующие подводные аппараты, которые движутся в воде подобно рыбам — за счет изменения плавучести. Выглядят они как торпеды — с крыльями и хвостовым оперением. Передвигается аппарат весом в 15-35 килограмм не с помощью винта, а благодаря специальному гидроаккумулятору, потребляющему минимум энергии. Двигаются глайдеры под водой бесшумно и практически незаметно, перемещаясь на большие расстояния. Они способны вести разведку, используются как противоминные и противолодочные средства. Могут нести вооружение — специально созданные 120-мм микроторпеды, которые будут оснащены новыми взрывчатыми веществами, по своей эффективности сравнимыми с «серьезными» 533-мм торпедам. Предполагается, что на вооружение ВМФ России глайдеры могут поступить уже в ближайшее время.

И вот еще последняя новость из мира беспилотных кораблей — президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов буквально на днях сообщил, что в России через три года будет создан беспилотный транспортный корабль. Он также подчеркнул, что беспилотные исследовательские устройства будут созданы в России уже в следующем году, после чего начнутся их совместные испытания как с гражданскими, так и с военными заказчиками.

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