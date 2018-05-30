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В ФПИ рассказали, когда поднимется в воздух «летающий внедорожник»
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В ФПИ рассказали, когда поднимется в воздух «летающий внедорожник» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый полёт «летающего внедорожника» со сверхкоротким взлетом и посадкой, который может найти применение в Минобороны и МЧС, намечен на 2022 год, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"ФПИ и компания «ПромСервис» из города Истра подготовили аванпроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой. Первый полет демонстратора машины намечен на 2022 год. Интерес к разработкам проявляют министерство обороны и министерство по чрезвычайным ситуациям", — сказали в фонде.
Как добавили в ФПИ, «летающий внедорожник» сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. При этом в аппарате применена схема активного обдува несущих поверхностей с помощью десяти распределенных по передней кромке крыла воздушных винтов с электроприводом.
"Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов. Пилотирование самолета может осуществляться как оператором, так и в автономном режиме, при этом оператору не требуются специальные летные навыки", — пояснили в фонде.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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