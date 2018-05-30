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Россия может вывести военных с Байконура
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В Казахстане подтвердили, что Россия может вывести военных с Байконура 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переговоры между Казахстаном и Россией о выводе военных с космодрома Байконур пока не проводились, заявил во вторник журналистам министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
"Действительно, рассматривается в России вопрос вообще полностью вывода военных из космодрома Байконур, но пока мы двусторонние переговоры конкретно еще не проводили по этому вопросу, но работа в этом направлении ведется. В этом тоже есть свои плюсы, возможно привлечение тогда открытых коммерческих проектов", — сказал министр.
Атамкулов подчеркнул, что сейчас "более тысячи спутников в мире в ожидании именно пусковых услуг".
Ранее газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в ракетно-космической отрасли сообщила, что космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят "штатские" инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.
По данным издания, ФГУП ЦЭНКИ предложил военнослужащим, работающим в КЦ "Южный" не на военных должностях (они эксплуатируют инфраструктуру Байконура), вернуться на службу в вооруженные силы или уволиться и остаться работать на космодроме в статусе гражданских специалистов.
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