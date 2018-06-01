В Минобороны рассказали о российских субмаринах подо льдами Арктики

Северный флот обладает колоссальным опытом подледного плавания, отметил адмирал Николай Евменов

Российские подлодки постоянно присутствуют подо льдами Арктики, рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

«По понятным причинам не будем вдаваться в детали этой работы, но могу сказать, что она проводится на регулярной основе и Северный флот обладает колоссальным опытом подледного плавания и эксплуатации подводных и надводных кораблей в арктических условиях», — отметил Евменов в интервью газете «Красная звезда».

По словам адмирала, главная задача в Арктическом регионе — это поддержание стабильности, в том числе, обеспечение безопасной реализации морской политики и экономической деятельности в арктических районах и районах зоны Северного морского пути.

Евменов подчеркнул, что Северный флот действует в рамках международного морского права и Устава ООН

«Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе», — добавил командующий Северным флотом.