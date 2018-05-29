Командующий Северным флотом подвёл итоги зимнего периода обучения

В ходе заседания Военного совета Северного флота адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

Сегодня в главной базе Северного флота — Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета флота.

В ходе заседания Военного совета командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подвёл итоги боевой и оперативной подготовки, воинской дисциплины и других основных направлений деятельности флота в зимнем периоде обучения.

Адмирал Николай Евменов отметил, что «все задачи, поставленные Северному флоту на зимний период обучения 2018 года, решены успешно».

Командующий Северным флотом также сообщил, что «в завершающемся периоде обучения отличную морскую выучку показали ряд экипажей атомных подводных ракетных крейсеров, успешно выполнившие поставленные задачи». Он также отметил, что высокие показатели в боевой учёбе в зимнем периоде обучения продемонстрировали военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил, армейского корпуса Северного флота, а также армии ВВС и ПВО.

В ходе заседания Военного совета Северного флота командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.