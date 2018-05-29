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Полигон Хмелевка готов к проведению конкурса «Морской десант-2018»
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Полигон Хмелевка готов к проведению конкурса «Морской десант-2018» 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие Балтийского флота завершили подготовку полигона «Хмелевка» к проведению третьего этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений соединений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант— 2018».
Военные инженеры Балтийского флота и военнослужащие соединения морской пехоты береговых войск флота провели большой комплекс работ по устройству на полигоне инженерных заграждений и имитационных полей. В общей сложности, в рамках подготовки к конкурсу «Морской десант — 2018» создано более 30 препятствий для трех этапов конкурса — «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составляет более 10 километров, 600 метров из которой проходят по морю.
На полигоне также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений участников конкурса преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия. На полигоне специально под стрельбу из бронетранспортеров, стрелкового оружия и гранатометов обустроена мишенная обстановка и огневые рубежи.
В ходе проведения этапов конкурса предусматривается применение различных имитационных средств, предназначенных для обозначения на местности действий морской и фронтовой авиации, береговой и корабельной артиллерии, как в воде, так и на суше.
Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант-2018» пройдет с 1 по 9 июня на полигоне береговых войск Балтийского флота «Хмелёвка». Командная эстафета будет проведена 6 июня. Церемония закрытия конкурса состоится 8 июня.
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