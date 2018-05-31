На Балтийском флоте стартует всеармейский конкурс «Морской десант-2018»

В течение недели более 200 морских пехотинцев будут демонстрировать свою профессиональную выучку, быстроту, силу и ловкость, меткость стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также умелое и скоростное вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

4 июня на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоится торжественная церемония открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2018».

В течение недели более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку, быстроту, силу и ловкость, меткость стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также умелое и скоростное вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

Помимо этого, морские пехотинцы выполнят комплексы различных физических упражнений индивидуально и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.