Ещё
На Балтийском флоте стартует всеармейский конкурс «Морской десант-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Балтийском флоте стартует всеармейский конкурс «Морской десант-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение недели более 200 морских пехотинцев будут демонстрировать свою профессиональную выучку, быстроту, силу и ловкость, меткость стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также умелое и скоростное вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.
4 июня на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоится торжественная церемония открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2018».
В течение недели более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющие команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут демонстрировать свою профессиональную выучку, быстроту, силу и ловкость, меткость стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также умелое и скоростное вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.
Помимо этого, морские пехотинцы выполнят комплексы различных физических упражнений индивидуально и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.
Победители конкурса представят Россию на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2018», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018) в Китайской Народной Республике.
ТК «Звезда»: последние новости
В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением В рамках VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны-2018» состоялось масштабное выступление военных музыкантов ВВО Кадры производственных испытаний бронемашины «Тайфун-К» с новым боевым модулем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом590
Нож в спину: Турция закроет американские базы56
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными215
Михалков высказался о поразивших россиян доходах230
Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня15
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение