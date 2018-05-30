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Украина закупит выведенные из эксплуатации европейские вертолеты
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Украина закупит выведенные из эксплуатации европейские вертолеты 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Украина решила закупить у Франции вертолеты Airbus Helicopters H225. Они будут использоваться новой службой реагирования МВД. Но, как выяснилось, вертолеты эти старые, они были выведены из эксплуатации после катастрофы в Северном море в 2016 году.
Контракт на поставку вертолетов был подписан 29 мая 2018 года в Париже, официально сообщается на сайте министерства внутренних дел Украины. Там же говорится, что планируется получить 55 Airbus Helicopters H225. В нынешнем году Украине поставят первые четыре машины. Стоимость сделки — около 551 миллиона евро. Приобретенные вертолеты должны пополнить парк машин еще советского производства Ми-8.
Французская газета La Tribune, пишет, что значительную часть вертолетов предполагается поставить не новыми, а из наличия. Речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной компанией CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года. Тогда у побережья Норвегии 13 человек погибли из-за оторвавшегося несущего винта. На полеты вертолетов наложили запрет.
После этого последовал переход СНС под защиту 11-й главы закона США о банкротстве. Согласно ему, компания вынуждена была прекратить эксплуатацию всех вертолетов, которые она использует на правах лизинга, в том числе и Н225. После катастрофы у СНС оставалось 39 вертолетов. Вертолеты находились на хранении в Великобритании.
Как предполагает эксперт Диана Михайлова, в лице Украины нашли покупателя для части этих нелетающих вертолетов.
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