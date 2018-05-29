Военнослужащие ЗВО испытывают модернизированные танки и БМП с боевым модулем «Бережок»

В программе испытаний — применение комплексов прицеливания и наблюдения, оборудования связи, проведение боевых стрельб по различным типам мишеней в дневное и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях.

Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к испытаниям модернизированных образцов танков Т-80БВМ, Т-72Б3-М и боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок» на полигоне Головеньки в Московской области

В программе испытаний — применение комплексов прицеливания и наблюдения, оборудования связи, проведение боевых стрельб по различным типам мишеней в дневное и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях.

В ходе заездов на боевой технике механики-водители отработают эксплуатацию силовых установок в различных режимах при преодолении всех видов препятствий, таких как ров, косогор, «гребёнка» и т.д.

На испытаниях работают комиссии штаба ЗВО и заводов-изготовителей.