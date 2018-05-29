Военному судну «Иван Антонов» нашли дом

Современное военное судно «Иван Антонов» проекта 12700 в сентябре этого года прибудет на место постоянного базирования на Черноморский флот.

— Переход корабля противоминной обороны РФ состоится осенью текущего года. После завершения испытаний на Балтике его переход будет осуществлен внутренними водными путями в соответствии с многолетней практикой передислокации минно-тральных кораблей, — сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало

— Переход внутренними речными путями с использованием буксиров является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского в Черное море. Более того, это повышает работоспособность двигательных установок, — продолжил Дыгало.

СПРАВКА

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля того же ведомства «Александ Обухов» показал, что корабли этого проекта являются многофункциональными, поэтому могут использоваться как базовые минно-тральные корабли, так и морские минно-тральные.

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