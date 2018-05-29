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Новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот
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Новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Переход корабля состоится после завершения испытаний на Балтике и будет осуществлен внутренними водными путями.
В третьем квартале текущего года новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, совершит переход к постоянному месту базирования на Черноморский флот.
Переход корабля состоится после завершения испытаний на Балтике и будет осуществлен внутренними водными путями (по рекам) в соответствии с многолетней практикой перебазирования минно-тральных кораблей. Переход внутренними водными путями с использованием буксиров является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского в Черное море вокруг Европы, а также позволяет сохранить потенциал моторесурса двигательных установок корабля и существенно сократить сроки перебазирования.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля «Александр Обухов» показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут применяться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей.
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