Новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот

Переход корабля состоится после завершения испытаний на Балтике и будет осуществлен внутренними водными путями.

Переход корабля состоится после завершения испытаний на Балтике и будет осуществлен внутренними водными путями (по рекам) в соответствии с многолетней практикой перебазирования минно-тральных кораблей. Переход внутренними водными путями с использованием буксиров является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского в Черное море вокруг Европы, а также позволяет сохранить потенциал моторесурса двигательных установок корабля и существенно сократить сроки перебазирования.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля «Александр Обухов» показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут применяться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей.