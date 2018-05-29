Корабль «Иван Антонов» прибудет на Черноморский флот осенью

"Переход корабля «Иван Антонов» состоится осенью текущего года, после завершения испытаний на Балтике, и будет осуществлен внутренними водными путями (по рекам) в соответствии с многолетней практикой передислокации минно-тральных кораблей", — сказал офицер.

По его словам, перебазирование корабля по внутренним водным путям является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского моря в Черное море вокруг Европы, а также позволяет существенно сократить сроки передислокации.

Третий (второй серийный) тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге в конце апреля этого года. Головной корабль проекта 12700 " Александр Обухов " уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ , три следующих корабля ("Георгий Курбатов", " Владимир Емельянов " и «Яков Баляев») находятся на разных этапах строительства.

Корабли противоминной обороны (тральщики) проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, при этом масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 900 тонн, длина — более 60 метров, ширина — 10 метров, скорость хода — 16,5 узлов, экипаж — 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.