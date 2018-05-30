В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоялся ритуал закрепления штатного вооружения и военной техники за личным составом соединения

Военнослужащим в торжественной обстановке вручили символические ключи от новых танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, водителям автомобилей КамАЗ передали ключи от замков зажигания.

На базе 150-й мотострелковой дивизии на полигоне Кадамовский ( Ростовская обл. ) состоялся ритуал закрепления штатного вооружения и военной техники за личным составом соединения. Мероприятие прошло в канун начала летнего периода обучения.

Механикам-водителям в торжественной обстановке вручили символические ключи от новых танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, водителям автомобилей КамАЗ передали ключи от замков зажигания. Военнослужащие мотострелковых подразделений получили штатное стрелковое вооружение — автоматы АК-74, пулеметы, снайперские винтовки и ручные гранатометы.

В целях подготовки к применению закрепленного вооружения и боевой техники на предстоящих учениях и боевых стрельбах военнослужащие выполнили пристрелку оружия на общевойсковом полигоне, а механики-водители и водители проверили свою технику в ходе контрольных заездов по маршрутам на танкодроме и автодроме.

В мероприятии было задействовано более 50 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и автомобилей, поступивших на вооружение дивизии в текущем году. Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений подготовили к занятиям в полевых условиях штатное стрелковое вооружение.