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В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоялся ритуал закрепления штатного вооружения и военной техники за личным составом соединения
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В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоялся ритуал закрепления штатного вооружения и военной техники за личным составом соединения 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим в торжественной обстановке вручили символические ключи от новых танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, водителям автомобилей КамАЗ передали ключи от замков зажигания.
На базе 150-й мотострелковой дивизии на полигоне Кадамовский (Ростовская обл. ) состоялся ритуал закрепления штатного вооружения и военной техники за личным составом соединения. Мероприятие прошло в канун начала летнего периода обучения.
Механикам-водителям в торжественной обстановке вручили символические ключи от новых танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, водителям автомобилей КамАЗ передали ключи от замков зажигания. Военнослужащие мотострелковых подразделений получили штатное стрелковое вооружение — автоматы АК-74, пулеметы, снайперские винтовки и ручные гранатометы.
В целях подготовки к применению закрепленного вооружения и боевой техники на предстоящих учениях и боевых стрельбах военнослужащие выполнили пристрелку оружия на общевойсковом полигоне, а механики-водители и водители проверили свою технику в ходе контрольных заездов по маршрутам на танкодроме и автодроме.
В мероприятии было задействовано более 50 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и автомобилей, поступивших на вооружение дивизии в текущем году. Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений подготовили к занятиям в полевых условиях штатное стрелковое вооружение.
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