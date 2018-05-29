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В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоится ритуал закрепления штатного вооружения и техники за личным составом
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В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоится ритуал закрепления штатного вооружения и техники за личным составом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, механикам-водителям вручат символические ключи от танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3, водителям автомобилей КамАЗ — ключи от замков зажигания.
Впервые в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) состоится торжественный ритуал закрепления штатного вооружения и боевой техники за личным составом мотострелковых и танковых подразделений.
Механикам-водителям вручат символические ключи от танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-3, водителям автомобилей КамАЗ — ключи от замков зажигания. Военнослужащим мотострелковых подразделений выдадут штатное стрелковое вооружение — автоматы АК-74, пулеметы, снайперские винтовки и ручные гранатометы.
Затем на общевойсковом полигоне Кадамовский военнослужащие выполнят пристрелку вооружения и подготовку его к боевому применению в летнем периоде обучения. Механики-водители и водители выполнят контрольный проезд на своей технике по маршруту на танкодроме и автодроме.
В мероприятии примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 50 единиц военной и автомобильной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, автомобили КамАЗ.
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