Около 300 новых и современных образцов автотехники поступит в 2018 году в войска ЮВО

Также до конца года в округе завершится формирование высокотехнологичной базы хранения и ремонта автобронетанкового имущества.

В текущем году в войска Южного военного округа (ЮВО) поступило около 300 новых, современных образцов автомобильной техники, в том числе автомобили таких марок как УАЗ-3163 «Патриот», Урал-4320-0811-31, КамАЗ-53501, СТС Рысь», СТС «ГАЗ-233114 Тигр», «Тайфун-К 4х4» РЭМ-КЛ, МТП-А2.

В 2018 году ожидается поступление еще более трехсот единиц военной техники, в частности около 70 усовершенствованных бронеавтомобилей «Тигр-М», в том числе около 20 из них будут оборудованы дистанционным боевым модулем «Арбалет-ДМ»

Также в 2018 году ожидается поступление около 30 единиц современных эвакотягачей РЭМ-КЛ и МТП-А2, 20 мастерских технического обслуживания и ремонта нового поколения типа МЗА, МТО-АМ, МТО-УБ1, около 30 санитарных автомобилей, как новых марок, так и хорошо зарекомендовавших себя грузовых автомобилей КамАЗ и Урал семейства «Мустанг» и «Мотовоз» соответственно.

В 2018 году в ЮВО завершится формирование базы хранения и ремонта автобронетанкового имущества военного округа. Технические возможности обеспечат проведение ремонта двигателей и агрегатов трансмиссий танков Т-72 и БМП, что в свою очередь повысит качество техники соединений и воинских частей военного округа.

Также перед военными автомобилистами поставлены задачи по обеспечению автомобильной техникой и имуществом всех формируемых соединений и воинских частей на территории Южного военного округа. От оперативности обеспечения и снабжения зависит проведение организационно-штатных мероприятий в установленные сроки.