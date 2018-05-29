Новую российскую технику проверяют в боевых условиях

Он перечислил некоторые образцы такого арсенала. Это самолеты пятого поколения Су-57, новые комплексы гиперзвукового оружия «Кинжал» на истребителях-перехватчиках МиГ-31, роботы «Уран-6» и «Уран-9». Шойгу также сообщил, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус», два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотников различного назначения и другое вооружение.

Понятно, что грамотно использовать и обслуживать новинки могут только подготовленные специалисты, в том числе выпускники военных кафедр гражданских вузов. Кто-то из них затем проходит службу, другие после учебы зачисляются в мобилизационный резерв. Это так называемый второй эшелон, люди, которые при необходимости пополнят нашу армию и флот. По словам Шойгу, в прошлом году было открыто пять военных кафедр в высших учебных заведениях Центрального федерального округа, по три — в Сибирском и Северо-Западном округах, одна — на Дальнем Востоке. «Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты», — подчеркнул министр.

Новая боевая техника, показанная на Параде Победы, проходит испытания и уже поступает в войска

Он отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы. Подобной системы сегодня нет ни в одной стране бывшего СССР. Более того, по оценке Шойгу, проект уже показал максимальную эффективность. «С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму», — добавил глава минобороны

Другой российской инициативой — формированием в армии научных рот — даже заинтересовались за рубежом. «К нам поехали делегации из других стран, которые хотели бы этот опыт перенять у нас», — сказал Шойгу.