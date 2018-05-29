В Челябинскую область доставят боевые машины «Терминатор» для испытаний

В Центральный военный округ до конца 2018 года доставят десять боевых машин «Терминатор», [передает] (https://ura.news/news/1052336718) URA.RU.

«Десять единиц будут поданы в III—IV квартале с целью проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках», — заявил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90.