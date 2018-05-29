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На форуме «Армия-2018» представят радиостанции шестого поколения
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На форуме «Армия-2018» представят радиостанции шестого поколения 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На военно-техническом форума «Армия-2018» будет представлена радиостанция шестого поколения.
В качестве новинок на Форуме будут продемонстрированы комплексы радиостанций 6-го поколения, программно-аппаратный комплекс для построения интеллектуальных самонастраивающихся узлов связи, универсальную автоматизированную зарядную станцию централизованного заряда всех существующих типов аккумуляторных батарей средств связи в полевых условиях и многое, многое другое, сообщил начальник Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов.
По словам Арсланова, также на выставке можно будет увидеть современные и перспективные образцы средств радиосвязи, спутниковой связи, средства и комплексы представления услуг связи, средства электроэнергетического обеспечения войск связи и многое другое.
Впервые в 2018-м году одновременно с Форумом «АРМИЯ-2018» планируется проведение Международного Форума «Неделя национальной безопасности», на котором будут представлены основные органы исполнительной власти.
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