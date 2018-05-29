Десять БМПТ «Терминатор» поступят в этом году в дивизию ЦВО на Урале для испытаний

Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами. Десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступят для войсковых испытаний в танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную на территории Челябинской области , сообщил в беседе с журналистами начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов. «БМПТ «Терминатор» поступает в войсковую часть в городе Чебаркуль . 10 единиц будут поданы в 3-4 квартале с целью проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках», –— пояснил Андрей Терюхов. Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж –— пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.