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Десять БМПТ «Терминатор» поступят в этом году в дивизию ЦВО на Урале для испытаний
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Десять БМПТ «Терминатор» поступят в этом году в дивизию ЦВО на Урале для испытаний 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.
Десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступят для войсковых испытаний в танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную на территории Челябинской области, сообщил в беседе с журналистами начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.
«БМПТ «Терминатор» поступает в войсковую часть в городе Чебаркуль. 10 единиц будут поданы в 3-4 квартале с целью проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках», –— пояснил Андрей Терюхов.
Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж –— пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.
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