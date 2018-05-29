Российская подлодка специального назначения засветилась с новым оборудованием

В сети появились фотографии атомного подводного крейсера специального назначения БС-64 «Подмосковье», на котором установлено оборудование для транспортировки спасательного аппарата. На снимки обратил внимание аналитический ресурс Covert Shores.

Портал отмечает, что устройство по конструкции фактически схоже с изобретением, запатентованным в 2016 году. В патенте говорится, что съемно-закрепляющее оборудование также предназначено для обеспечения перехода моряков из спасательного аппарата в атомоход в подводном положении. Помимо этого, изобретение, как утверждается в карточке, позволит проводить операции по спасению любой подлодки.

Covert Shores добавляет, что носимый «Подмосковьем» глубоководный спасательный аппарат — «Бестер» — найдет применение в области изучения морского и океанического дна в Арктике.

БС-64 «Подмосковье» изначально представляла собой ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ «Дельфин», сданный флоту в декабре 1986 года. В 1999-м лодку вывели в резерв и направили на северодвинский завод «Звездочка» для ремонта и переоборудования. В ходе модернизации, длившейся 17 лет, из субмарины был полностью вырезан ракетный отсек, вместо него помещен отсек с научным оборудованием и устройствами для стыковки с подводными аппаратами. После переоборудования БС-64 получила возможность взаимодействовать с атомными глубоководными станциями проектов «Кашалот», «Палтус» и «Лошарик», предназначенными для выполнения работ на больших глубинах и проведения специальных операций.