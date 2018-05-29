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Появилось фото секретной АПЛ «Подмосковье» с неизвестным оборудованием
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Появилось фото секретной АПЛ «Подмосковье» с неизвестным оборудованием 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
По мнению аналитиков интернет-портала Covert Shores, металлическая конструкция является причальным приспособлением для глубоководных мини-подлодок проекта 18270 «Бестер». Он предназначен для спасения экипажей аварийных субмарин на глубине до 720 метров. Одновременно «Бестер» может поднять на поверхность до 22 моряков.
В свою очередь отметим, что в начале 2016 года аппарат «Бестер-1» был доставлен на Тихоокеанский флот, его постоянным местом базирования стало спасательное судно «Игорь Белоусов». Поэтому о предназначении необычной конструкции можно только догадываться.
Напомним, что атомная субмарина специального назначения «Подмосковье» является одной из самых малоизвестных подлодок ВМФ России. Известная прежде как ракетный крейсер стратегического назначения К-64, а затем как большая атомная подводная лодка БС-64, она подверглась переоборудованию под особые цели и задачи, которые публично не разглашаются.
До 1999 года подводный ракетоносец нес обычную для субмарин такого класса службу и выполнил задачи девяти автономных боевых служб в составе группировки морских стратегических ядерных сил СССР и России. Затем он был отправлен на модернизацию в Центр судоремонта «Звездочка». Работы завершились только в декабре 2016 года.
По сведениям из открытой печати, на «Подмосковье» вместо отсеков с ракетными шахтами был установлен блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями от подводной лодки БС-411 «Оренбург» — носителя лубоководных аппаратов. Кроме того, сообщалось, что в состав оборудования модернизированной АПЛ «Подмосковье» войдут новейшие беспилотные робототехнические комплексы «Клавесин-2».
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