Уральская дивизия получит десять «Терминаторов» 

Десять боевых машин поддержки танков «Терминатор» поступят в танковую дивизию в Челябинской области для испытаний. Об этом сообщил сегодня начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Андрей Терюхов.
"Терминаторы" прибудут в войсковую часть, которая находится в Чебаркуле, в 3-4 квартале текущего года. В ходе войсковых испытаний будет определена форма и способы применения этих машин в боевых порядках.
БМПТ «Терминатор» на базе танка Т-90 вооружена двумя скорострельными пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом. Ракетный арсенал представлен четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-Т».
Техника предназначена для поражения танков, имеющих высокую защиту, высокомобильных легкобронированных машин. 48-тонная машина нового типа прекрасно продемонстрировала свои уникальные характеристики в Сирии. Один «Терминатор» может заменить на поле боя взвод мотострелков, четыре бронетранспортера типа БТР-80 и две боевые машины пехоты БМП-2.