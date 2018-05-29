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Битва атомных охотников: АПЛ «Ясень» сравнили с «Вирджинией»
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Битва атомных охотников: АПЛ «Ясень» сравнили с «Вирджинией» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, строительство головной АПЛ проекта 855 «Северодвинск» началось еще в 1993 году, из-за экономических трудностей завершить работы удалось только 20 лет спустя.
Подлодки класса «Ясень» больше своих конкурентов — 118 метров в длину против 115, а водоизмещение отличается почти вдвое — 13,8 и 7,9 тысячи тонн соответственно. При этом отечественные субмарины обходятся 90 членами экипажа, тогда как американским требуется 113, что говорит о высоком уровне автоматизации «Ясеней».
При этом подводная скорость Virginia Block III немного выше — 34 узла против 31, зато глубина погружения ощутимо больше уже у «Северодвинска». Его пределом является уровень в 600 метров, корпус американской субмарины испытывался на отметке 488.
Сенсорный комплект «Северодвинска» состоит из гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора», оснащенного сферической антенной, также на подлодке имеются гидроакустические антенные решетки по бортам и буксируемая антенная решетку для поиска в задней полусфере. Установлены радиолокационная станция МРК-50 «Альбатрос», комплекс радиоэлектронного обеспечения / противодействия.
Что касается вооружения, то в распоряжении «Севердовинска» имеется весьма внушительный арсенал: десять 533-миллиметровых торпедных аппаратов в средней части лодки, заряженных самонаводящимися и телеуправляемыми торпедами, а также восемь пусковых установок, для каждой из которых предусмотрено по четыре ракеты. Это уже хорошо зарекомендовавшие себя «Калибры» и «Ониксы».
В подлодках класса «Вирджиния» есть только четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата, способных стрелять самонаводящимися торпедами и противокорабельными ракетами. Также субмарины оснащены 12-ю пусковыми ракетными установками, заряженными «Томагавками».
Автор статьи приходит к выводу, что с точки зрения вооружения обе подлодки примерно равноценны, хотя в прямом столкновении небольшое преимущество в этом аспекте за счет противолодочных ракет «Калибр» может быть у «Ясеней». В то же время американский обозреватель полагает, что субмарины класса «Вирджиния» более тихие и имеют лучшую гидролокационную установку, что, по его мнению, более важное преимущество.
В конечном счете, соперничество между этими двумя типами подводных лодок, вероятно, будет усиливаться за счет применения беспилотных подводных аппаратов и иных новых технологий.
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