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Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в Средиземном море
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Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в Средиземном море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время корабль начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. После этого он возьмёт курс к месту постоянного базирования — в город Новороссийск.
Морской тральщик (МТЩ) Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-Морского Флота в дальней морской зоне в Средиземном море.
В настоящее время корабль начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. После этого он возьмёт курс к месту постоянного базирования — в город Новороссийск.
На основании плановой ротации сил МТЩ «Вице-адмирал Захарьин» в дальней морской зоне сменил морской тральщик «Турбинист».
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