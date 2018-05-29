Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в Средиземном море

В настоящее время корабль начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. После этого он возьмёт курс к месту постоянного базирования — в город Новороссийск

Морской тральщик (МТЩ) Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» завершил выполнение задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-Морского Флота в дальней морской зоне в Средиземном море.

В настоящее время корабль начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. После этого он возьмёт курс к месту постоянного базирования — в город Новороссийск.

На основании плановой ротации сил МТЩ «Вице-адмирал Захарьин» в дальней морской зоне сменил морской тральщик «Турбинист».