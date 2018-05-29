Американцы сделали противодроновый автомобиль

Все существующие сегодня установки для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представляют собой либо стационарные излучатели, либо портативные ружья. Использовать и то, и другое в движении довольно проблематично, поэтому специалисты оборонной компании Sierra Nevada сконструировали первый в индустрии мобильный противодроновый комплекс, который может уничтожать беспилотники на ходу.

Новый комплекс, получивший название X-Madis, построен на базе среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado. Система состоит из оптико-электронной системы распознавания целей и наведения, оборудования радиоэлектронной борьбы и управляющего компьютера. Во время движения на скорости до 80 км/ч комплекс может наводить на цель и удерживать на ней излучатель электромагнитных помех. Первые испытания системы признаны успешными.