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Американцы сделали противодроновый автомобиль
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Американцы сделали противодроновый автомобиль 

Популярная механика 49 минут назад
Фото: Популярная механика
Все существующие сегодня установки для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представляют собой либо стационарные излучатели, либо портативные ружья. Использовать и то, и другое в движении довольно проблематично, поэтому специалисты оборонной компании Sierra Nevada сконструировали первый в индустрии мобильный противодроновый комплекс, который может уничтожать беспилотники на ходу.
Новый комплекс, получивший название X-Madis, построен на базе среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado. Система состоит из оптико-электронной системы распознавания целей и наведения, оборудования радиоэлектронной борьбы и управляющего компьютера. Во время движения на скорости до 80 км/ч комплекс может наводить на цель и удерживать на ней излучатель электромагнитных помех. Первые испытания системы признаны успешными.
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