Каким будет новый Т-72Б4

Об этой версии уральских танков рассказал известный эксперт по бронетанковой технике Алексей Хлопотов . Он напомнил, что Т-72, состоящие на вооружении армии Армении , фактически соответствуют уровню первой половины 80-х годов прошлого века. Поэтому, по его мнению, вполне понятно, что Армения обратилась за помощью к России , учитывая то, что наша страна накопила большой опыт в модернизации танков.

"Сейчас именно модернизированные танки Т-72Б3, а не, скажем, Т-90 являются основой танкового парка Российской армии, — отметил Хлопотов. — В настоящее время серийная модернизация идет по так называемому варианту комплектации «Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками». Она предусматривает кардинальное улучшение системы управления огнем за счет установки многоканального прицела «Сосна-У», автомата сопровождения цели, нового стабилизатора вооружения".

Военный эксперт также добавил, что танки получают модернизированную пушку с повышенными точностными характеристиками. Защита усилена с помощью установки бортовых модулей с динамической защитой «Реликт» и решетчатых экранов.

Улучшены и динамические характеристики машины — главным образом за счет дизеля мощностью до 1130 л.с.

"Один из предыдущих вариантов модернизации Т-72Б для Российской армии предусматривал, помимо всего прочего, дополнительную установку панорамного тепловизионного прицела командира, существенно улучшающего поисково-наблюдательные и прицельные возможности. Однако таких танков, получивших неофициальное наименование «Т-72Б3М» или иначе «Т-72Б4», было выпущено всего около трех десятков. И использовались они, в основном, в качестве своеобразных «спорткаров» на соревнованиях «Танковый биатлон», — заметил Хлопотов.

Однако, по его мнению, командирская панорама существенно увеличивает стоимость танка, и есть большая вероятность, что на армянские машины ее не поставят. В любом случае, запланированная модернизация существенно повысит потенциал сухопутных войск дружественного государства.