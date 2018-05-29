АПЛ «Хаски»: Убийца авианосцев и субмарин готовится к большой охоте

Атомная подводная лодка пятого поколения «Хаски» будет столь бесшумной, что она сольется с шумом мирового океана, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, конструкторы Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» к настоящему моменту уже завершили концептуальное проектирование подводной лодки, определились с ее обликом и теперь занимаются разработкой тактико-технических характеристик.

Появление каждого нового поколения подводных лодок связано со скачкообразным повышением их возможностей, предопределенных существенным улучшением характеристик. Одно из главнейших качеств атомной субмарины — ее скрытность, достигаемая за счет уменьшения издаваемых лодкой шумов. Вот за это, прежде всего, и борются конструкторы.

В лодках четвертого поколения, которые есть только у России США , казалось бы, используются все способы снижения шумности. Применяется двойное демпфирование механизмов, которые совершают вращательное или возвратно-поступательное движение. Вместо гребных валов используются водометные движители. Корпус покрывается шумоподавляющим материалом.

Однако резервы все-таки не полностью исчерпаны. Один из них — создание атомного реактора, у которого почти отсутствуют движущиеся механизмы. Существуют сведения относительно того, что в «Хаски» используется не традиционный для подводного флота водо-водяной реактор, а такой, в котором тепло переносится жидким металлом. Существенное его достоинство — меньшая шумность за счет минимального использования механики при работе. Также у него меньше габариты, в связи с чем удалось уменьшить размеры лодки по сравнению с многоцелевым атомным «Ясенем», который относится к четвертому поколению.

Однако подводную лодку можно обнаружить не только при помощи пассивной гидролокации, то есть по шумам, которые она издает. Существует активная гидролокация, когда поисковый аппарат — подводная лодка, автономный батискаф или же придонная аппаратура — распространяет звуковой сигнал подобно тому, как наземные РЛС распространяют электромагнитные волны. Звуковая волна, отразившись от корпуса лодки противника, возвращается к гидролокатору, что выдает не только местоположение лодки, но и расстояние до нее. От этого не спасут никакие мероприятия по снижению шумов субмарины.

Так вот, «Хаски» должна стать первой лодкой, простроенной по «морской стелс-технологии». Ее геометрия выбрана таким образом, чтобы максимально рассеивать волны от «подводных радаров». Корпус будет построен с максимальным использованием композиционных материалов, которые не только обеспечат максимальную скрытность для гидролакаторов, но и облегчат вес лодки.

Существуют сведения, не получившие, впрочем, официального подтверждения, что предполагается сделать две модификации «Хаски». Одна предназначена для уничтожения крупных надводных кораблей, вплоть до авианосцев. Другая должна поражать подводные лодки противника.

Однако это противоречит здравому смыслу. Поскольку данная лодка создается как многоцелевая, то есть способная бороться со всеми видами морских целей — как надводных, так и подводных. И для инженерной реализации такой универсальности есть все возможности.

С авианосцами «Хаски» будет разбираться при помощи гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», скорость которых к принятию их на вооружение предполагается увеличить с нынешних 8М до 10М. Для старта «Цирконов» используются вертикальные пусковые установки, расположенные в ракетных шахтах. В США известие о том, что «Циркон», который не в состоянии перехватить ни один существующий и даже перспективный комплекс ПРО, скоро будет принят на вооружение встретили крайне озабоченно. До такой степени озабоченно, что в командовании ВМС стали высказываться о том, что с появлением у русских этой ракеты американские авианосцы могут превратиться в гигантские кладбища.

Борьба с подводными лодками должна решаться при помощи подводной модификации крылатой ракеты «Калибр». И для этого вовсе не требуется создавать специальную модификацию лодки «Хаски». Дело в том, что противолодочная ракета 91Р запускается из торпедного аппарата стандартного калибра 533 мм. Работает она следующим образом. Выйдя из воды, ракета включает маршевый двигатель. Достигнув точки, в которой была обнаружена лодка противника, ракета отделяет свою боевую часть — мини-торпеду. Торпеда, приводнившись, включает головку самонаведения, которая ищет лодку при помощи активной гидролокации. И, обнаружив цель, устремляется к ней по сложной траектории.

Так что «Хаски» может быть одновременно носителем и «Циркона», и «Калибра».

Надо сказать, что специализация перспективной подводной лодки может быть значительно шире. При помощи торпедных аппаратов можно запускать еще два типа ракет «Калибр» — противокорабельные и для нанесения удара по берегу.

ОКР по доведению эскизов до рабочих чертежей должна начаться не раньше 2020 года. А передача флоту первой лодки может произойти в 2030 году. И все нынешние фантазии экспертов на тему «Хаски» должны либо развеяться, либо подтвердиться. Пока этого не случилось можно привести еще одно мнение. Лодка будет настолько многоцелевой, что на нее возложат еще и стратегические задачи. То есть вооружат баллистическими ракетами с ядерной боеголовкой.

Однако это было бы странно, если учитывать нынешнее состояние нашего стратегического подводного флота и перспективы его развития. Разумеется, в сравнении с положением дел в США.

В ВМФ России эксплуатируются стратегические подводные ракетоносцы четвертого поколения «Борей». В ВМС США — лодки третьего поколения «Огайо», которые начали приходить на флот на 30 лет раньше, чем российские «Бореи». Разница в поколениях — это серьезно. Так что США надо догонять Россию. И такая работа совершается. Разрабатываются лодки четвертого поколения «Колумбия», которые должны начать заменять «Огайо» в 2031 году. Но поскольку по части разработки в компании «Дженерл Динамикс» еще конь не валялся, то сроки скорее всего сдвинутся вправо.

У России пока три «Борея», все остальные стратегические лодки относятся к третьему поколению. Но количество «четверочниц» постоянно возрастает. В 2021 году их должно стать 8. Причем прирост будет за счет модифицированных, более совершенных лодок «Борей-А». Намечено строительство еще шести лодок. Итого их будет 14.

А если заглянуть еще немного дальше, в 30-е годы, то может начаться строительство еще более продвинутых «Бореев-Б», на которые сейчас нет денег.

Так вот, надо ли торопиться, чтобы заменять стратегическими модификациями «Хаски» сравнительно молодые лодки четвертого поколения «Борей»?

Разработчики считают, что «интеллект» подводной лодки не менее важен, чем ее бесшумность и ударная мощь. «Хаски» предполагается оснастить аппаратурой связи нового поколения. Похоже, что и нового принципа действия. Генеральный директор «Малахита» Владимир Дорофеев в одном из интервью сказал: «Отличительные черты перспективного подводного корабля следует искать не в повышении скорости, глубины погружения, водоизмещения, габаритах, а совсем в других вещах, которые незаметны — в возможности их интеграции в единое информационное пространство Министерства обороны , взаимодействие с надводными кораблями и авиацией в реальном времени, то есть в возможности их участия в сетецентрических войнах. Перспективные лодки будут такими же черными и обтекаемыми, но вот их „мозги“ будут их главным достоянием».

Трудно сказать, насколько инженерам «Малахита» удалось к сегодняшнему дню приблизиться к решению задачи-максимума — интегрированию лодки в единую информационную сеть ВМФ. Решить ее в лоб невозможно, поскольку лодка не может выдавать из глубины информацию на поверхность. Водная толща способна пропускать только сверхдлинные волны. При этом такая связь односторонняя.

Возможна, конечно, связь за счет передачи акустических сигналов в двух направлениях — на лодку и с лодки. Но в таком случае может возникнуть угроза скрытности субмарины.

Правда, возможно использование отстреливаемых передающих акустических буев или даже ракет. Но такая связь потребует использования значительных технических ресурсов в виде надводных кораблей и самолетов. И быстрой связи для оперативной передачи тактической информации при таком методе вряд ли можно добиться.

Так что инженерам «Малахита», вероятно, в сотрудничестве с каким-либо академическом институтом, предстоит решить очень сложные задачи.