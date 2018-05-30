Ростех проводит новый чемпионат по силе удара «Ударная десятка»

Абсолютный чемпионат по силе удара Госкорпорации Ростех «Ударная десятка» и этап ежегодного турнира по боксу пройдут 1 июня 2018 года на базе Уфимского агрегатного производственного объединения холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Соревнования откроет чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев , который выступит с мастер-классом для участников турнира.

В мероприятии примут участие более 1500 самых сильных работников «Технодинамики» и других предприятий, входящих в Ростех: УАПО, «Молния», «Гидравлика», «Прогресс» и «Старт».

Наталья Рагозина, «Чемпионат «Ударная десятка» дает каждому работнику холдинга возможность проявить себя и стать героем, внести свой вклад в укрепление корпоративного духа, получить незабываемые опыт и эмоции, — отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков . — Традиционно в чемпионате принимают участие звезды мирового бокса, в 2017 году почетными гостями турнира стали Константин Цзю Григорий Дрозд . В этот раз чемпион мира Денис Лебедев поможет нашим сотрудникам поставить удар и прийти к победе».

В ходе чемпионата работники предприятий будут соревноваться в силе удара на специальных грушах-силомерах. Отдельно на боксерском ринге пройдут финалы боев по категориям до 60, 70, 80, 90, и более 90 килограмм.

Победители региональных отборочных туров по боксу и силе удара получат грамоты, памятные подарки и денежные премии от предприятий, а также возможность побороться за главный приз на большом финале в Москве . Победители большого финала в каждой весовой категории получат по 100 000 рублей.

В 2017 году участниками турнира стали более 7 тысяч сотрудников Госкорпорации Ростех, из них 2090 работников холдинга «Технодинамика». Суммарно в соревнованиях по силе удара было выбито 372 895 тонн.

Организаторами чемпионата выступают Госкорпорация Ростех, холдинг «Технодинамика», а также спортивный клуб «Академия бокса», который уже не первый год проводит это масштабное мероприятие.