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Модернизированный самолет-разведчик Ил-20М передан для госиспытаний
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Модернизированный самолет-разведчик Ил-20М передан для госиспытаний 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Прошедший глубокую модернизацию самолет-разведчик Ил-20М передали для государственных испытаний представителям Минобороны, сообщил источник в авиационной отрасли.
«На данный момент опытно-конструкторские работы (ОКР) «Рецензент» по модернизации разведывательного самолета Ил-20 в облик Ил-20М завершены. Модернизированный Ил-20М передан военным на государственные совместные испытания», — сообщил источник «Интерфакса».
Напомним, Ил-20М — самолет радиотехнической разведки, создан в конце 1960-х годов на базе пассажирского самолета Ил-18.
Оборудование самолета позволяет вести перспективную радиолокационную съемку местности, определять месторасположение плотин, мостов, дорожных развязок, выполнять фотосъемку местности, осуществлять перехват открытых радиопереговоров.
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