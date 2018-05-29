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СМИ: Корабли Черноморского флота будут обеспечивать безопасность Сочи во время ЧМ — 2018
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СМИ: Корабли Черноморского флота будут обеспечивать безопасность Сочи во время ЧМ — 2018 

RT на русском 1 час назад
Корабли Черноморского флота России будут обеспечивать безопасность Сочи во время турниров чемпионата мира по футболу 2018, который пройдёт в России. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что суда будут, в случае необходимости, противодействовать возможным атакам с моря.
Часть отряда кораблей уже выдвинулись в сторону сочинского побережья для патрулирования.
«Силы и средства для выполнения задачи по защите побережья в дни чемпионата мира по футболу у моряков-черноморцев есть. Отряд кораблей в районе Сочи сможет противодействовать не только одиночным лодкам, но и целым группам кораблей, самолётов или вертолётов», — рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.
К работе будут привлечены суда, базирующиеся в Севастополе, Новороссийске и Анапе.
В сентябре 2017 года сообщалось, что противодиверсионный катер «Грачонок» вошёл в состав Черноморского флота России.
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