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Черноморский флот поможет в обеспечении безопасности в Сочи во время ЧМ—2018
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Черноморский флот поможет в обеспечении безопасности в Сочи во время ЧМ—2018 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
Для обеспечения безопасности Сочи во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 будут привлечены корабли Черноморского флота (ЧФ). Они будут защищать город от возможных атак с моря, пишут «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.
Корабли уже выдвинулись в зону патрулирования. В операции по обеспечению безопасности матчей ЧМ—2018 будет задействован малый противолодочный корабль проекта 1124М «Ейск», ракетный катер проекта 1241 «Ивановец», морской тральщик проекта 266М «Ковровец», противолодочный корабль проекта 1124М «Муромец» и другие суда.
Отмечается, что противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» проекта 21980 «Грачонок» уже находится в сочинской Гранд Марине. В целом в операции будут задействованы корабли, базирующиеся в Севастополе, Новороссийске и Анапе. Они прикроют побережье от границы с Абхазией до Сочи.
Спецназовцы ЧФ займутся осмотром морского дна у Сочи, чтобы исключить установку мин. Кроме того, может быть сформирован отряд для прикрытия дальнего периметра.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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