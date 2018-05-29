Черноморский флот поможет в обеспечении безопасности в Сочи во время ЧМ—2018

Для обеспечения безопасности Сочи во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 будут привлечены корабли Черноморского флота (ЧФ). Они будут защищать город от возможных атак с моря, пишут «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Корабли уже выдвинулись в зону патрулирования. В операции по обеспечению безопасности матчей ЧМ—2018 будет задействован малый противолодочный корабль проекта 1124М «Ейск», ракетный катер проекта 1241 «Ивановец», морской тральщик проекта 266М «Ковровец», противолодочный корабль проекта 1124М «Муромец» и другие суда.

Новороссийске и Отмечается, что противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» проекта 21980 «Грачонок» уже находится в сочинской Гранд Марине. В целом в операции будут задействованы корабли, базирующиеся в Севастополе Анапе . Они прикроют побережье от границы с Абхазией до Сочи.

Спецназовцы ЧФ займутся осмотром морского дна у Сочи, чтобы исключить установку мин. Кроме того, может быть сформирован отряд для прикрытия дальнего периметра.