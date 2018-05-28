В Керчь прибыли два бронекатера Каспийской флотилии

На службу двух морей перебросили бронекатера проекта Шмель и один катер проекта «Гриф-М».

Основным предназначением катеров типа Шмель является дозорная служба на реках и озерах. В частности катера нацелены на уничтожение боевых катеров и речных судов противника, а также на содействие сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем и перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек. Отдельно необходимо отметить возможность катеров действовать в прибрежных мелководных районах морей.

В свою очередь основным предназначением артиллерийского катера типа «Гриф-М» является борьба с катерами противника, поддержка сухопутных войск, а также дозорная служба и связь.