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В Керчь прибыли два бронекатера Каспийской флотилии
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В Керчь прибыли два бронекатера Каспийской флотилии 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На службу двух морей перебросили бронекатера проекта Шмель и один катер проекта «Гриф-М».
Основным предназначением катеров типа Шмель является дозорная служба на реках и озерах. В частности катера нацелены на уничтожение боевых катеров и речных судов противника, а также на содействие сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем и перевозки личного состава с вооружением при переправах и действиях в бассейнах рек. Отдельно необходимо отметить возможность катеров действовать в прибрежных мелководных районах морей.
В свою очередь основным предназначением артиллерийского катера типа «Гриф-М» является борьба с катерами противника, поддержка сухопутных войск, а также дозорная служба и связь.
Напомним, ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН о проведении в городе учений с участием сил ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, Черноморского флота и Росгвардии.
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