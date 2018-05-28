Военные экологи отправились в Норильск для вывоза из Арктики 750 тонн мусора

Первый сформированный экологический взвод в ЦВО для очистки земель в Арктической зоне самолетом военно-транспортной авиации вылетел сегодня в Норильск из Красноярского края

Первый сформированный экологический взвод в Центральном военном округе для очистки земель в Арктической зоне самолетом военно-транспортной авиации вылетел сегодня в Норильск из Красноярского края.

На севере они проведут работы по ликвидации экологического ущерба. Перед убытием все военнослужащие изучили меры безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. К уборке военнослужащие приступят в июне.

В 2018 году военными экологами планируется вывезти из аэродрома Алыкель и Норильска 750 тонн мусора.