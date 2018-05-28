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На Балтийском флоте проходит сбор с командным составом по ракетной и артиллерийской подготовке
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На Балтийском флоте проходит сбор с командным составом по ракетной и артиллерийской подготовке 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятия состоятся состязания корабельных боевых расчетов по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд конкурсов для определения лучшего ракетчика и артиллериста.
На Балтийском флоте под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова начался учебный сбор с командирами объединений, соединений и кораблей по ракетной и артиллерийской подготовке.
Целью мероприятия является обучение командиров всех уровней по вопросам организации подготовки боевых расчётов к применению ракетно-артиллерийского вооружения.
Участникам сбора предстоит провести анализ ракетно-артиллерийской подготовки офицеров, определить пути её совершенствования, обменяться опытом эксплуатации и применения ракетного и артиллерийского вооружения на надводных кораблях флота за последние несколько лет.
В рамках мероприятия состоятся состязания корабельных боевых расчетов по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд теоретических и практических конкурсов для определения лучшего специалиста по ракетно-артиллерийской подготовке.
Сбор продлится несколько дней.
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