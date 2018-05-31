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Большой десантный корабль «Калининград» Балтийского флота вышел на ходовые испытания после ремонта
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Большой десантный корабль «Калининград» Балтийского флота вышел на ходовые испытания после ремонта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введён в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению.
Большой десантный корабль «Калининград» вышел в морские полигоны Балтийского флота для проведения ходовых испытаний после планового ремонта на одном из заводов в Калининградской области.
В ходе ремонта было выполнено восстановление технической готовности всех систем корабля — механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Также произведена модернизация радиоэлектронного, навигационного оборудования и ряда других корабельных систем.
В ближайшее время кораблю предстоит пройти этап ходовых испытаний с проверкой вооружения и технических средств. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введён в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению.
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