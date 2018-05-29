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В соединения и воинские части 2-й общевойсковой армии ЦВО прибыли 100 младших специалистов
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В соединения и воинские части 2-й общевойсковой армии ЦВО прибыли 100 младших специалистов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С целью скорейшей адаптации с ними проводятся занятия, на которых выпускники учебных центров под руководством командиров подразделений принимают вооружение и военную технику, изучают различные режимы её эксплуатации.
В соединения и воинские части 2-й общевойсковой армии прибыли первые 100 младших командиров и специалистов, проходящих службу по контракту и призыву, после прохождения подготовки в учебных центрах.
В объединении продолжат службу такие специалисты, как наводчики-операторы танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, начальники командно-штабных машин, радиотелеграфисты, механики станций спутниковой связи и другие.
С целью скорейшей адаптации с младшими специалистами проводятся занятия, в рамках которых выпускники учебных центров под руководством командиров подразделений принимают вооружение и военную технику, изучают различные режимы её эксплуатации.
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