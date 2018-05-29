В соединения и воинские части 2-й общевойсковой армии ЦВО прибыли 100 младших специалистов

С целью скорейшей адаптации с ними проводятся занятия, на которых выпускники учебных центров под руководством командиров подразделений принимают вооружение и военную технику, изучают различные режимы её эксплуатации.

В соединения и воинские части 2-й общевойсковой армии прибыли первые 100 младших командиров и специалистов, проходящих службу по контракту и призыву, после прохождения подготовки в учебных центрах.

В объединении продолжат службу такие специалисты, как наводчики-операторы танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, начальники командно-штабных машин, радиотелеграфисты, механики станций спутниковой связи и другие.

С целью скорейшей адаптации с младшими специалистами проводятся занятия, в рамках которых выпускники учебных центров под руководством командиров подразделений принимают вооружение и военную технику, изучают различные режимы её эксплуатации.